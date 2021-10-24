الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من 34 سنة سجن و451 حكمًا قضائيًا في المعادي

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط هارب من 34 سنة سجن في أحكام بلغت 451 حكمًا قضائيًا متنوعًا في المعادي وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، فقد تمكنت مباحث إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول بإحدى شركات الاستثمار العقاري - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) محكوم عليه فى عدد 451 حكمًا قضائيًا، من بينهم عدد 26 حكمًا جزئىًا ومستأنف "تبديد" بإجمالى حبس 34 سنة، عدد 425 غرامة "مبانٍ، سرقة تيار كهربائي" بإجمالى غرامات مالية بلغت 11 مليون وأربعمائة وإثنان وثلاثون ألف جنيه.

وبمواجهته بالإحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الاستثمار العقاري غرامات مالية أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة المعادي تنفيذ الأحكام القضائية ضبط الهاربين ادارة تنفيذ الاحكام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

وزير الرى: مصر تعانى عجزًا مائيًا ومن الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية

وصول عدد من أعضاء مجلس مرتضى منصور إلى نادى الزمالك

محافظ الشرقية: المسئول التنفيذي يجب أن يعمل 24 ساعة

محافظة القاهرة تزيل 70% من منطقة عزبة أبو قرن العشوائية

مواعيد قطارات vip  من القاهرة والإسكندرية وأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية في «الخليل» لدعم الأسرى

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة

فلسطين: على العالم تحمل مسئولياته لمواجهة الأمر الواقع الذى تفرضه إسرائيل