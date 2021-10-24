ضبط هارب من 34 سنة سجن و451 حكمًا قضائيًا في المعادي

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط هارب من 34 سنة سجن في أحكام بلغت 451 حكمًا قضائيًا متنوعًا في المعادي وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، فقد تمكنت مباحث إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول بإحدى شركات الاستثمار العقاري - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي) محكوم عليه فى عدد 451 حكمًا قضائيًا، من بينهم عدد 26 حكمًا جزئىًا ومستأنف "تبديد" بإجمالى حبس 34 سنة، عدد 425 غرامة "مبانٍ، سرقة تيار كهربائي" بإجمالى غرامات مالية بلغت 11 مليون وأربعمائة وإثنان وثلاثون ألف جنيه.

وبمواجهته بالإحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.