القبض على عصابة خطف الهواتف المحمولة فى مصر القديمة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى بمصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بأنه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، فوجئ بقيام (3 أشخاص) يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئا النية" (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.