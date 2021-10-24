الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تخاطب المديريات بشأن تنظيم الأنشطة التدريبية للمعلمين

طارق شوقي
طارق شوقي

وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هاماً لمديريات التربية والتعليم بشأن تنظيم الأنشطة التدريبية للمعلمين.

وأكدت الوزارة، في خطابها، أهمية دور وحدات التدريب في ضمان استمرار التنمية المهنية المستدامة لجميع أطراف العملية التعليمية، وبالإشارة الي القرار الوزاري بشأن تنظيم الأنشطة التدريبية، مشددة على الأتي: 

١- إعداد تقرير عن انجازات التدريب الخاصة بمديريتكم عن الفترة من شهر يونيو الى شهر سبتمبر ۲۰۲۱.

۲- إعداد خطة نصف سنوية للأنشطة التدريبية موضحا بها الإطار العام لكافة الأنشطة التدريبية والتي تتعدى اليوم الواحد تمهيدأ للعرض علي اللجنة العليا للتدريب.

٣- التنبيه على عدم تنفيذ أية أنشطة تدريبية أو ورش عمل ودعوة المتدربين للتدريب إلا بعد موافقة كتابية من رئيس اللجنة العليا للتدريب أو نائب رئيس اللجنة العليا للتدريب.

٤- التنبيه على عدم عقد أية أنشطة تدريبية إلا من خلال ادارة التدريب بالمديريات التعليمية وإعداد تقرير شهري عن كافة الأنشطة التدريبية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابا دوريا، أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.

فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين يندرجوا تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يحوز لهم التقدم ببحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الاخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات " المصروفات"، ويقوم مسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الاعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الاعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

 

بيان التعليم
بيان التعليم
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