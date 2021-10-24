الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى بعين شمس

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب شخصان، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري بمنطقة عين شمس، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابون إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في عين شمس بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

فيما شهدت حركة المرور تباطؤًا في سير السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة اليوم الأحد، خلال فترة الذروة الأولى للزحام، وظهرت كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور إلى تلك الأماكن، لإزالة المعوقات المرورية، ونعرض في هذا التقرير نشرة المرور لحركة السيارات في القاهرة والجيزة.

 

عين شمس كثافات مرورية رجال المرور أوناش المرور حادث مرورى منطقة عين شمس حادث تصادم سيارتين

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وائل لطفي

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