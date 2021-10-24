الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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6 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط ضمن تصنيف ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة دمياط
جامعة دمياط

أصدرت جامعة ستانفورد تقريرها لعام 2021، لقائمة أعلى 2% من علماء العالم المؤثرين تبعًا لقواعد البيانات العالمية التي أطلقتها منصة "آلسيفير ‏Elsevier"‏ وفقًا لمؤشرات ‏الاستشهادات والنشر العلمي لعام 2021.

و شملت قاعدة البيانات أكثر من 100 ألف من كبار العلماء بالعالم، حيث ‏أظهرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر ‏hm‏ المعدل ‏للتأليف المشترك، وغيرهما من المؤشرات، وتم تصنيف العلماء إلى 22 مجالًا علميًا و 176 حقلًا ‏فرعيًا.

وضمت القائمة 6 علماء من جامعة دمياط  وهم الدكتور عادل زكى السنباطي بكلية العلوم، والدكتور حمدي محمود زيدان "رحمه الله" بكلية العلوم، والدكتور أحمد عبدالغنى عويس بكلية التربية النوعية حاسب آلى، والدكتور عبد الجواد محمد راضي بكلية العلوم، والدكتور جابر مختار أبو جاد الله بكلية العلوم، والدكتورة نصرة ايوب بكلية الطب.

و جدير بالذكر أن إجمالي عدد العلماء المصريين من الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية في هذه القائمة قد بلغ 326 عالما.

و تقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، بأصدق التهاني لعلماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم بالقائم، وللذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل رفع شأن جامعة دمياط فى جميع المحافل الأكاديمية، وكذلك لفريق تصنيف و تبويب و رصد و ترتيب و تصنيف الجامعة و علمائها بقيادة الدكتورة أماني الدياسطى، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.

و جدير بالذكر أنّ الجامعة تسير وفق خطة استراتيجية موضوعة لتشجيع البحث العلمي المتميز و النشر الدولى بأفضل المجلات العالمية، و رصدت من أجل هذا الغرض جوائز مالية من صندوق البحوث بالجامعة تزداد عامًا بعد عام.

محافظ دمياط محافظة دمياط جامعة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض

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وائل لطفي

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