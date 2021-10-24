الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم الصحراوى

إسعاف
إسعاف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة أجرة أعلى طريق الفيوم الصحراوى، تم نقل المصابين الى المستشفى، فيما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

فيما شهدت حركة المرور تباطؤًا في سير السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة اليوم الأحد، خلال فترة الذروة الأولى للزحام، وظهرت كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور إلى تلك الأماكن، لإزالة المعوقات المرورية ونعرض في هذا التقرير نشرة المرور لحركة السيارات في القاهرة والجيزة.

 

حادث مرورى رجال المرور أوناش المرور حركة السيارات انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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