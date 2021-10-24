الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 36 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم تحصين 36 ألف رأس من الأغنام والماعز، منذ انطلاق الحملة القومية وحتى اليوم الأحد، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأشار أنور، أنه من المستهدف خلال تلك الحملة، تحصين 41688 رأس أغنام وماعز، لافتا إلى استمرار التحصينات لحين الانتهاء من التغطية وتحقيق المستهدف، أو لحين صدور تعليمات أخرى في هذا الشأن.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أكد على أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الأغنام والماعز والتى تعد أحد من مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للإدخار للأسر في الريف، إذ يوفر بيعها وبيع منتجاتها المواد المطلوبة للحصول على الغذاء والخدمات الأخرى للأسر المربية، لذلك يعد القضاء على هذا الطاعون وسيلة هامة لحماية الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز وما يترتب عليه من القضاء على الفقر في المناطق الريفية وضمان للأمن الغذائي، ذلك إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة كونها الأكثر مسئولية عن تربية هذه الحيوانات الصغيرة والتى تعد مصدر دخل لأسرهم من خلال بيعها أو بيع منتجاتها بالسوق المحلية.

وناشد المحافظ، المربين بضرورة التجاوب مع  الحملة والحرص على تحصين حيواناتهم لحمايتهم من الأمراض والأوبئة، حيث أن التحصينات متوفرة وآمنة وفي المتناول ، حيث يبلغ سعر التحصين للحيوان 3 جنيهات.

تحصين يوفنتوس الايطالى الف رأس الاغنام والماعز منذ إنطلاق الحملة القومية مرض طاعون المجترات الصغيرة

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