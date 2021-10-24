الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة متهم من التورط فى خلية حلوان الإرهابية

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 5 إرهاب اليوم الأحد، ببراءة متهم فى إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

جماعة إرهابية الشروع في القتل قانون العقوبات انضمام لجماعة ارهابية الدائرة 5 ارهاب قسم شرطة حلوان خلية ميكروباص حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

«الشعب المصرى يتابع قضية سد النهضة».. رسائل «السيسى» من أسبوع القاهرة للمياه

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 24-10-2021

مدبولى يصل باريس لتوقيع البرنامج القطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية: استهداف الاحتلال لمؤسسات المجتمع المدني اعتداء على القانون الدولي

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا