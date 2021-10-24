بارد ليلًا وفرص للأمطار.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن حالة الطقس تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء، وحارة على جنوب الصعيد خلال الـ72 ساعة القادمة.

وأضافت، في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن حالة الطقس يكون معتدلا في أول الليل، ومائلا للبرودة في آخره على كافة أنحاء الجمهورية.

- حالة الطقس.. توقعات بسقوط الأمطار

كما يشهد، اليوم الأحد، فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% على السواحل الشمالية، في أوقات متقطعة.

وطبقاً لهيئة الأرصاد تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارًا، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق جنوب سيناء نشاطا للرياح على فترات متقطعة.

-حالة الطقس.. درجات الحرارة خلال 72 ساعة

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري تبلغ درجة الحرارة الكبرى الأحد 26 درجة، بينما تصل الصغرى لـ18 درجة، بينما ترتفع الاثنين درجة الحرارة الكبرى بقيمة درجة واحدة، لتبلغ 27 درجة والصغرى 18 درجة، وترتفع الثلاثاء بقيمة درجة واحدة أيضا لتبلغ الكبري 28 والصغرى 19 درجة.

- تبلغ درجة الحرارة الكبرى في شمال الصعيد يوم الأحد 28 مئوية والصغرى 19 درجة، بينما تستقر الكبرى يوم الاثنين على 28 درجة، وترتفع الصغرى بقيمة درجة واحدة لتبلغ 18 درجة مئوية، وتسجل درجة الحرارة الكبرى الثلاثاء 30 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.

- في السواحل الشمالية تبلغ درجة الحرارة الكبرى يوم الأحد 26 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، وترتفع الكبرى يومى الاثنين والثلاثاء بمقدار درجة واحدة لتصبح 27 درجة مئوية، بينما تستقر الصغرى في يومي الاثنين والثلاثاء على 20 درجة مئوية.

- أما في جنوب الصعيد فتسجل درجة الحرارة الكبرى يوم الأحد 34 درجة، وتنخفض يومي الاثنين والثلاثاء بمقدار درجة واحدة لتسجل 33 درجة مئوية، وتستقر الصغرى خلال الـ72 ساعة القادمة على 21 درجة مئوية.

- وفي جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة الكبرى يوم الأحد 29 درجة مئوية، وتستقر يوم الاثنين على 29 درجة، وترتفع يوم الثلاثاء بمقدار درجة واحدة لتصبح 30 درجة، بينما تستقر الصغرى خلال الـ72 ساعة القادمة على 23 درجة مئوية.