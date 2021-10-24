محافظ أسيوط: تكثيف ندوات توعية الطلاب بـ«حياة كريمة»

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمدرستي الوحدة العربية ودرية الحسيني للتعليم الأساسي بحي شرق.

وتابع المحافظ انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد 2021ـ 2022، والتأكد من الالتزام بتطيبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، والعديد من قيادات التربية والتعليم بأسيوط ومديري المدرستين.



وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض فصول الصف الأول والثاني الابتدائي بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية، وهنأ جميع التلاميذ والمعلمين بالعام الدراسي الجديد متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق مرددًا معهم السلام الوطني.

وشدد على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات داخل المدرسة، مشيرًا إلى مراعاة التباعد الاجتماعي ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

وشرح المحافظ تفقده أحد فصول الصف الأول الابتدائي بالمدرسة، مختصر عن أبرز المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ثم تحدث عن مشروعات المبادرة الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وأهميتها وأبرز مشروعاتها بقرى ومراكز المحافظة مشيدًا بمستوى الطلاب وقام بصرف مكافأة مادية لأحد الطلاب المتميزين.



واستكمل المحافظ جولته بتفقد بعض الفصول الدراسية بمدرسة درية الحسيني الابتدائية والتقى المحافظ العاملين بالمدرسة وبعض الطلاب وطالبهم بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسي وكذا استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والبعد عن الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن المعلم عليه دور كبير في خلق جسور الثقة بينه وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة، وإعطاء الطالب الثقة في نفسه وشدد على أهمية دور الأسرة في التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب، واستمع إلى فقرة فنية وبعض الأغاني الوطنية لبعض طلاب المدرسة بغرفة مناهل المعرفة وسط مشاركة المعلمين، كما تم الاستماع إلى شرح لأهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما التقى المحافظ بعض طلاب كلية التربية بجامعة أسيوط أثناء حضورهم للتربية العملية بالمدرستين، وطالبهم باستغلال فرصة التدريب العملي واكتساب الخبرات التي ستساعدهم في العمل بالتربية والتعليم.