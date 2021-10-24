الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف ندوات توعية الطلاب بـ«حياة كريمة»

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمدرستي الوحدة العربية ودرية الحسيني للتعليم الأساسي بحي شرق.

IMG-20211024-WA0026

وتابع المحافظ انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد 2021ـ 2022، والتأكد من الالتزام بتطيبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

IMG-20211024-WA0024


رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، والعديد من قيادات التربية والتعليم بأسيوط ومديري المدرستين.  

IMG-20211024-WA0023


وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض فصول الصف الأول والثاني الابتدائي بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية، وهنأ جميع التلاميذ والمعلمين بالعام الدراسي الجديد متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق مرددًا معهم السلام الوطني.

IMG-20211024-WA0021

 وشدد على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات داخل المدرسة، مشيرًا إلى مراعاة التباعد الاجتماعي ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.
وشرح المحافظ تفقده أحد فصول الصف الأول الابتدائي بالمدرسة، مختصر عن أبرز المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ثم تحدث عن مشروعات المبادرة الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وأهميتها وأبرز مشروعاتها بقرى ومراكز المحافظة مشيدًا بمستوى الطلاب وقام بصرف مكافأة مادية لأحد الطلاب المتميزين.

IMG-20211024-WA0020


واستكمل المحافظ جولته بتفقد بعض الفصول الدراسية بمدرسة درية الحسيني الابتدائية والتقى المحافظ العاملين بالمدرسة وبعض الطلاب وطالبهم بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسي وكذا استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والبعد عن الدروس الخصوصية.

IMG-20211024-WA0022

وأشار إلى أن المعلم عليه دور كبير في خلق جسور الثقة بينه وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة، وإعطاء الطالب الثقة في نفسه وشدد على أهمية دور الأسرة في التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب، واستمع إلى فقرة فنية وبعض الأغاني الوطنية لبعض طلاب المدرسة بغرفة مناهل المعرفة وسط مشاركة المعلمين، كما تم الاستماع إلى شرح لأهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

IMG-20211024-WA0019

كما التقى المحافظ بعض طلاب كلية التربية بجامعة أسيوط أثناء حضورهم للتربية العملية بالمدرستين، وطالبهم باستغلال فرصة التدريب العملي واكتساب الخبرات التي ستساعدهم في العمل بالتربية والتعليم.

اسيوط محافظة مدارس اجراءات العام الدراسي الابتدائية التعليم الفنى محافظ أسيوط رئيس الجمهورية فيروس كورونا وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المشروعات خطة الدولة المشروعات القومية لمشروعات القومية اللواء عصام سعد العملية التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

مدبولى يصل باريس لتوقيع البرنامج القطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 24-10-2021

غدًا.. البنك الأوروبى يُطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز ريادة الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية: استهداف الاحتلال لمؤسسات المجتمع المدني اعتداء على القانون الدولي

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا