الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف وتفاصيل الحلقة 2

لحظة ضعف
لحظة ضعف

ننشر خلال التقرير التالي مواعيد “مسلسل ورا كل باب” حكاية “لحظة ضعف” وتفاصيل الحلقة 2 من بطولة الفنان خالد سرحان بعد عرض الحلقة الأولى أمس السبت على قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة.

مواعيد مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف

يبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف حيث يعرض المسلسل على قناة الحياة يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء للمرة الأولى ويعاد المسلسل مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحا والساعة الثانية عشرة ظهرًا.

تفاصيل الحلقة الثانية من حكاية لحظة ضعف

تبدأ المخدرات التي تعاطاها خالد سرحان الذي  يقدم شخصية "رضا" تسيطر عليه خاصة أنها منحته نشاطا غير معتادًا في البطولة ويبدأ في زيادة الجرعة لتبدأ حياته تتبدل رأسا على عقب وسط ترقب كبير من جاني المحيطين نظرا لتغيير الحالة بمقدار 180 درجة ويبدأ في التدهور المالي نتيجة الإنفاق على المخدرات بصورة مبالغ فيها و يتصادم مع الأسرة.

txt

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حكاية على الهامش وملخص الحلقة 7

txt

إشادات بتنازل آيتن عامر عن أجرها مقابل مسلسل لـ«التوعية بسرطان الثدي»

txt

عبد الرحيم كمال: «الرحايا أسرع مسلسل كتب في الدنيا»

txt

خالد سرحان بطلًا لحكاية «لحظة ضعف» من مسلسل «ورا كل باب»

أبطال مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف

حكاية لحظة ضعف من مسلسل ورا كل باب يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين مع النجم خالد سرحان، ومنهم الفنانة رشا مهدي التي تقدم دور الزوجة، والفنانة حنان يوسف التي تقدم دور الأم، وغفران محمد التي تقدم دور الأخت، والشاب أحمد كمال أبورية الذي  يقدم دور الشقيق، بالاشتراك مع تامر مجدى، والحكاية من  إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، والحكاية الجديدة من سيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفى.

وجاءت الحكاية بعد عرض حكاية في عشق البنات الأسبوع الماضي من بطولة محمد عز وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وهدى الإتربي وسلوى عثمان وآخرين وحقق نجاحا كبيرًا.

مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف لحظة ضعف ورا كل باب الفنان خالد سرحان خالد سرحان الحلقة الأولى مواعيد مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف أبطال مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف ورا كل باب حكاية لحظة ضعف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

مصر تُشارك في وضع استراتيجية جديدة حول الطاقة المتجددة بإفريقيا

الاتحاد الأوروبى: ملتزمون بمواصلة العمل مع مصر من أجل تأمين المياه

وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة

القضاء يعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

خطة مصر الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

شبكة إسطنبول.. كيف جنًد الموساد عملاء عربا داخل تركيا؟ وما مهامهم؟

للبيع في المزاد العلني: وثائق نادرة من"الهاجاناه" عن حرب 1948

«أشتية»: اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات العدوان الاستيطانى الإسرائيلى