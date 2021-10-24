ننشر خلال التقرير التالي مواعيد “مسلسل ورا كل باب” حكاية “لحظة ضعف” وتفاصيل الحلقة 2 من بطولة الفنان خالد سرحان بعد عرض الحلقة الأولى أمس السبت على قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة.

مواعيد مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف

يبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف حيث يعرض المسلسل على قناة الحياة يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء للمرة الأولى ويعاد المسلسل مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحا والساعة الثانية عشرة ظهرًا.

تفاصيل الحلقة الثانية من حكاية لحظة ضعف

تبدأ المخدرات التي تعاطاها خالد سرحان الذي يقدم شخصية "رضا" تسيطر عليه خاصة أنها منحته نشاطا غير معتادًا في البطولة ويبدأ في زيادة الجرعة لتبدأ حياته تتبدل رأسا على عقب وسط ترقب كبير من جاني المحيطين نظرا لتغيير الحالة بمقدار 180 درجة ويبدأ في التدهور المالي نتيجة الإنفاق على المخدرات بصورة مبالغ فيها و يتصادم مع الأسرة.

أبطال مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف

حكاية لحظة ضعف من مسلسل ورا كل باب يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين مع النجم خالد سرحان، ومنهم الفنانة رشا مهدي التي تقدم دور الزوجة، والفنانة حنان يوسف التي تقدم دور الأم، وغفران محمد التي تقدم دور الأخت، والشاب أحمد كمال أبورية الذي يقدم دور الشقيق، بالاشتراك مع تامر مجدى، والحكاية من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، والحكاية الجديدة من سيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفى.

وجاءت الحكاية بعد عرض حكاية في عشق البنات الأسبوع الماضي من بطولة محمد عز وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وهدى الإتربي وسلوى عثمان وآخرين وحقق نجاحا كبيرًا.