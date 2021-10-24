الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية بسبب زيادة سكان العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، إنه يسعدنى الترحيب بكم في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه من على ضفاف نهر النيل، مضيفا: "نهر النيل واهب الحياة لملايين المصريين وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادى النيل والتى أسهمت ولا تزال بدور رئيسى في صياغة التراث الإنسانى وصناعة الفكر البشرى على مر العصور".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، يأتي اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، وهو "المياه والسكان والتغيرات العالمية الفرص والتحديات" في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الموارد المثلى لها غاية في التعقيد وغنى عن البيان أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المضطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشرى غير الرشيد من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

وتابع الرئيس السيسي: إن تلك العوامل إنما تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه بما يحول مسألة إدارة الموارد المائية الى تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها وفى ظل هذه الأزمة الدولية الحرجة وانطلاق من يقين ثابت بحتمية العمل الدولى".

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