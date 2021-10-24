«حماية المستهلك» يعلن عن نتائج حملاته مع 5 جهات رقابية بالمحافظات

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن شنت أفرع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات على الأسواق بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

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محافظة البحيرة:

ضبط مركز للعلاج الطبيعى بدون ترخيص تديره إحدى السيدات إنتحلت صفة طبيبة بالمخالفة للحقيقة وتقوم بإعطاء حقن مجهوله للتخسيس وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، تم ضبط ٦٠٠ عبوة أدوية مختلفة منتهية الصلاحية تعطى للمترددين على المركز وبعضها مجهوله وغير مسجله بوزارة الصحه، كما تم ضبط ١٠٠ قطعة حلاوة لعروسة المولد غير صالحة للاستهلاك الأدمى وكمية كبيرة من حلوى المولد بدون تاريخ صلاحية وبدون بيانات.

محافظة المنوفية:

بالاشتراك مع فرع الجهاز بكفر الشيخ تم ضبط ٥ أطنان زيت طعام بدون أى بيانات خاصة بتاريخ الانتهاء والصلاحية وغير معروف مصدرها، كما تم ضبط كمية من عبوات عسل القصب والطحينة والكحول غير مدون عليها أى بيانات للصلاحية أو الوزن ولا توجد فواتير دالة على مصدره، بالإضافة إلى ضبط ١٧ ألف زجاجة كحول مجهول المصدر و٨٤٠٠ زجاجة خل غير مدون عليها أى بيانات كما تم ضبط ١٠٠٠ لتر خل لا يوجد لها فواتير شراء، وفى مجال حلوى المولد تم ضبط ٨٠٠ قطعة حلوى غير مدون عليها بيانات المنتج أو مكان التصنيع.

محافظة أسيوط:

تم ضبط منشطات جنسية تقدر بحوالى 200 ألف جنيه غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، كما تم إعدام حوالى ٢٠٠ كجم لحوم ومواد غذائية غير صالحة بمعرفة مفتش الأغذية، وتم تحرير ٣٨ محضرا لعدد من الصيدليات لعدم وجود مدير صيدلى ولعدد أخر من المحلات التجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.

محافظة الإسماعيلية:

تم شن عدد ٣ حملات أسفرت عن تحرير ٣٥ محضرا متنوعا لعدد من المنشآت الغذائية وإعدام كمية من المواد الغذائية بمعرفة مفتش الأغذية.

محافظة الدقهلية:

تم شن عدد ٧ حملات أسفرت عن ضبط ٦ أطنان خامات وحلوى المولد النبوى الشريف غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط ١٢ طن مواد غذائية مجهولة المصدر وليس عليها أى بيانات خاصة بالصلاحية وتم ضبط ١١ ألف لتر مواد بترولية قام أحد الأشخاص بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء، كما تم ضبط ١٠٠٠ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وكمية كبيرة من السجاد المقلد الذى يستخدم علامة تجارية شهيرة بالمخالفه للحقيقة وضبط ١٦ طن أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص ولا توجد أي فواتير دالة على مصدرها وتحرر بذلك ٦٤ محضرا متنوعا تم إحالتها جميعا للنيابة العامة.