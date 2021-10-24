الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

البحوث الإسلامية: تنفذ برنامج «قدوة وقيادة» مع طلاب وطالبات جامعة الإسماعيلية

وعظ الإسماعيلية
وعظ الإسماعيلية

بدأت منطقة وعظ الإسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس تنفيذ برنامجًا توعويًا بعنوان "قدوة وقيادة"؛ وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لمجمع البحوث الإسلامية في محور التوعية والتواصل مع الشباب في الجامعات والمدارس والمعاهد، حيث يشتمل البرنامج على عقد ندوات ثقافية يحاضر فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع كليات الجامعة، وذلك في الفترة بين 18 إلى 27 أكتوبر، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف البرامج التوعوية خاصة لفئة الشباب.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين منطقة الوعظ والمؤسسات والهيئات المختلفة داخل المحافظة؛ للوصول إلى جميع فئات المجتمع المصري في مختلف أماكن تواجدهم، وخاصة الشباب لما يمثلونه من أهمية كبرى في بناء الوطن في المرحلة الحالية.
أضاف عيّاد أن الإسلام اهتم ببناء القدوة الحسنة في جميع المجالات من خلال الأوامر الربانية والتوجيهات النبوية؛ لما تمثله من أهمية كبرى خاصة أن الكثير من الأفكار والقيم والسلوكيات تنتقل إلى الآخرين عن طريق القدوة، خصوصًا في المراحل الأولى من الحياة، لما لها من أهمية في بناء الشخصية الفعّالة في المجتمع.
أوضح الأمين العام أن البرنامج يستهدف بيان خطوات بناء القدوة من خلال منهج النبي - صلى الله عليه وسلم- مع أصحابه، ودعوتهم لأن يكونوا قدوة للناس في فعل الخير والدلالة عليه، ونموذجًا في الاستقامة والصلاح والعطاء، وأداة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة القيام بالمسؤولية الإنسانية لكل فرد من أفراد المجتمع، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، والتي تتطلب منا جميعًا أن نكون قدوة، وعلى استعداد تام ويقظة في مواجهة التحديات والتغلب عليها.

البحوث الاسلامية وعظ الإسماعيلية جامعة الإسماعيلية منطقة وعظ الإسماعيلية جامعة قناة السويس قدوة وقيادة الخطة الأستراتيجية مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد

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