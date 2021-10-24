الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل وزارة التعليم بالغربية يكرم الطلاب المتفوقين والمعلمين المتميزين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد  المهندس  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بحضور حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين ومديري المدارس المتميزين، والذي تم  بمركز شباب برما، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية. 

وخلال الحفل أشاد وكيل الوزارة بالجهود التي يبذلها جميع العاملين والمعلمين من أجل صقل عقول أبنائنا الطلاب ودعمهم ودفعهم للأمام، والفضل الكبير للآباء والأمهات، الذين يدعمون أبنائنا المتميزين، والفضل الأكبر لراع التربية والتعليم في الغربية، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية. 

ثم قام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات التقدير والدروع، تكريمًا للطلاب المتفوقين والمعلمين ومديري المدارس المتميزين.

وكيل وزارة التعليم يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمعلمين ومديري المدارس المتميزين بمركز شباب

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