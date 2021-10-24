لإضفاء لمسة لامعة في الشتاء.. مجموعة متميزة من الديكورات المنزلية باللون الأصفر

تعتبر الجدران الصفراء أسهل طريقة لإضافة اللون إلى منزلك ليبدو لامعًا، و يمكن أن يكون أي شيء من الأصفر الباهت إلى الخردل، فهو يعطي الجدار خيارات متعددة يمكن القيام به ليس فقط مع الطلاء ولكن أيضا مع ورق الجدران، والألواح، وبعض الأشياء الأخرى.

ووفقا لموقع “ digsdigs ”، نرصد مجموعة من الديكورات للجدران باللون الأصفر لتعطي لمسة لامعة في فصل الشتاء.

غرفة معيشة مع جدار بلون الخردل ، وأريكة خضراء داكنة ، ووسائد مشرقة ومطبوعة ، ومساحات خضراء مزروعة بوعاء ، وأعمال فنية مميزة

غرفة معيشة مشرقة من طراز بوهو مع جدار أصفر، وأثاث محايد وكتب ونباتات محفوظ بوعاء ولمسات من الخضرة وسجادة من الجوت.

غرفة معيشة وغرفة طعام عصرية، مع جدار أصفر وأثاث جذاب، وأشجار حية ولمسات من اللون الأزرق.

غرفة معيشة مشرقة بجدار أخضر ، وأريكة صفراء زاهية، وسجادة مطبوعة ملونة وجدار معرض مشرق وثريا حديثة.

غرفة معيشة عصرية أنيقة بجدار من القطيفة، ووسادة وأثاث بلون بيج،ومصباح أرضي وطاولات خشبية صغيرة.

غرفة معيشة أنيقة بجدار كحلي وأريكة صفراء، وسجادة ووسائد مطبوعة، وجدار يتخذ شكل المعارض، وطاولات خشبية.

غرفة معيشة أنيقة بجدران رمادية وأريكة صفراء، وكرسي مطبوع وستائر صفراء ، وطاولات قهوة مستديرة.

غرفة معيشة صفراء ، وكراسي وردية، ومنسوجات مطبوعة، و مقاعد خشبية.

غرفة معيشة عصرية ملونة مع أريكة بلون الخردل، وسجادة جريئة، وكراسي باللون الأزرق الأخضر، وجدار معرض مشرق ونباتات محفوظ بوعاء.

غرفة معيشة عصرية رائعة بموضة منتصف القرن الماضي، بجدران رمادية وأريكة صفراء وطاولات مستديرة ومصباح أرضي وسجادة متميزة.

غرفة معيشة ملونة بجدران أصفر اللون، وأريكة باللون الأزرق، وكرسي بنفسجي وسجاد ووسائد ومفروشات ملونة.

غرفة معيشة مرحة ومشرقة مع أريكة وكراسي صفراء، ووسائد وبطانيات مطبوعة، وجدار معرض جريء وضوء مميز.

غرفة معيشة بجدار أصفر، وأريكة وردية ومنسوجات مطبوعة، ومرايا بزهور الشمس ونباتات بوعاء.