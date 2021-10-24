الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لإضفاء لمسة لامعة في الشتاء.. مجموعة متميزة من الديكورات المنزلية باللون الأصفر

الطلاء الاصفر
الطلاء الاصفر

تعتبر الجدران الصفراء أسهل طريقة لإضافة اللون إلى منزلك ليبدو لامعًا، و يمكن أن يكون أي شيء من الأصفر الباهت إلى الخردل، فهو يعطي الجدار خيارات متعددة يمكن القيام به ليس فقط مع الطلاء ولكن أيضا مع ورق الجدران، والألواح، وبعض الأشياء الأخرى.

ووفقا لموقع “ digsdigs ”،  نرصد مجموعة من الديكورات للجدران باللون الأصفر لتعطي لمسة لامعة في فصل الشتاء.

غرفة معيشة بوهو مع جدار من الخردل ، وأريكة خضراء داكنة ، ووسائد مشرقة ومطبوعة ، ومساحات خضراء مزروعة بوعاء ، وأعمال فنية مميزة

غرفة معيشة مع جدار  بلون الخردل ، وأريكة خضراء داكنة ، ووسائد مشرقة ومطبوعة ، ومساحات خضراء مزروعة بوعاء ، وأعمال فنية مميزة

غرفة معيشة مشرقة من طراز بوهو مع جدار لهجة صفراء وأثاث محايد وكتب ونباتات محفوظ بوعاء ولمسات من الخضرة وسجادة من الجوت

غرفة معيشة مشرقة من طراز بوهو مع جدار أصفر، وأثاث محايد وكتب ونباتات محفوظ بوعاء ولمسات من الخضرة وسجادة من الجوت.

غرفة معيشة وغرفة طعام معاصرة مشرقة مع جدار لهجة صفراء وأثاث جذاب وأشجار حية ولمسات من اللون الأزرق

غرفة معيشة وغرفة طعام  عصرية، مع جدار أصفر وأثاث جذاب، وأشجار حية ولمسات من اللون الأزرق.

غرفة معيشة مشرقة بجدار أخضر وأريكة صفراء زاهية وسجادة مطبوعة ملونة وجدار معرض مشرق وثريا حديثة من منتصف القرن

غرفة معيشة مشرقة بجدار أخضر ، وأريكة صفراء زاهية، وسجادة مطبوعة ملونة وجدار معرض مشرق وثريا حديثة.

غرفة معيشة عصرية أنيقة بجدار من القطيفة ووسادة وأثاث محايد وباستيل ومصباح أرضي وطاولات خشبية صغيرة

غرفة معيشة عصرية أنيقة بجدار من القطيفة، ووسادة وأثاث بلون بيج،ومصباح أرضي وطاولات خشبية صغيرة.

غرفة معيشة أنيقة بجدار كحلي وأريكة صفراء وسجادة ووسائد مطبوعة وجدار معرض رائع وطاولات خشبية

غرفة معيشة أنيقة بجدار كحلي وأريكة صفراء، وسجادة ووسائد مطبوعة، وجدار يتخذ شكل المعارض، وطاولات خشبية.

 

غرفة معيشة أنيقة بجدران رمادية وأريكة صفراء وكرسي مطبوع وستائر صفراء وطاولات قهوة مستديرة

غرفة معيشة أنيقة بجدران رمادية وأريكة صفراء، وكرسي مطبوع وستائر صفراء ، وطاولات قهوة مستديرة.

غرفة معيشة بوهو ملونة مع أريكة صفراء وسجادة وكراسي وردية ومنسوجات مطبوعة جريئة وعثماني أخضر ومقاعد خشبية وطاولات

غرفة معيشة صفراء ، وكراسي وردية، ومنسوجات مطبوعة، و مقاعد خشبية.

 

غرفة معيشة عصرية ملونة في منتصف القرن مع أريكة بلون الخردل ، وسجادة جريئة ، وكراسي باللون الأزرق المخضر ، وجدار معرض مشرق ونباتات محفوظ بوعاء

غرفة معيشة عصرية ملونة مع أريكة بلون الخردل، وسجادة جريئة، وكراسي باللون الأزرق الأخضر، وجدار معرض مشرق ونباتات محفوظ بوعاء.

غرفة معيشة عصرية رائعة في منتصف القرن بجدران رمادية وأريكة صفراء وطاولات مستديرة ومصباح أرضي وسجادة جغرافية

غرفة معيشة عصرية رائعة بموضة منتصف القرن الماضي، بجدران رمادية وأريكة صفراء وطاولات مستديرة ومصباح أرضي وسجادة متميزة.

غرفة معيشة ملونة مجنونة بجدران صفراء وأريكة باللون الأزرق وعثماني وردي وكرسي بنفسجي وسجاد ووسائد ومفروشات ملونة

غرفة معيشة ملونة بجدران أصفر اللون، وأريكة باللون الأزرق، وكرسي بنفسجي وسجاد ووسائد ومفروشات ملونة.

غرفة معيشة مرحة ومشرقة مع أريكة وكراسي صفراء ووسائد وبطانيات مطبوعة وجدار معرض جريء وضوء سرادق

غرفة معيشة مرحة ومشرقة مع أريكة وكراسي صفراء، ووسائد وبطانيات مطبوعة، وجدار معرض جريء وضوء مميز.

غرفة معيشة مرحة بجدار أصفر وأريكة وردية ومنسوجات مطبوعة ومرايا بزهور الشمس ونباتات بوعاء

غرفة معيشة بجدار أصفر، وأريكة وردية ومنسوجات مطبوعة، ومرايا بزهور الشمس ونباتات بوعاء.

الجدران الصفراء الجدار ذو اللمسة اللمسة الواحدة أسهل طريقة الجدار لهجة ورق الجدران

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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