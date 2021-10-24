اليوم.. نظر طعن المتهمين في قتل حارس محافظ البنك المركزي

تستمع محكمة النقض، اليوم الأحد، لأقوال الطبيب الشرعي في تقريره الخاص بقضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته، في جلسة لنظر الطعن المقدم على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المتهمين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في 2017 بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013، على كل من رجب فؤاد عِوَض، ورفعت طلعت علي زيدان، وحسين عِوَض حسين، وياسر عبدالمنعم عبدالدايم (هارب)، وأحمد سعيد أبو النجا، وحسين سعيد محمد، ورجب فهمي رجب، وأحمد مصطفي محمد (هارب)، وهاني فؤاد عِوَض.

وتضمن حكم الجنايات الحبس عامين للمتهمين أحمد بدر عبدالرحمن، ورضا جوده محمود، فيما برأت اثنين آخرين من القضية هما عمرو محمد يعقوب، وأسامة محمد إبراهيم.

وكانت جهات التحقيق وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.