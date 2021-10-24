الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم فى طعن مرتضى منصور على حل «مجلس الزمالك»

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى بشكل أساسي بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والرياضة، كانت قد قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

 

رئيس نادى الزمالك محكمة القضاء الإداري مرتضى منصور الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة المحكمة الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

اليوم.. الحكم فى طعن مرتضى منصور على حل «مجلس الزمالك»

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 24-10-2021

تحويلات مرورية لاستكمال مشروع «مونوريل» العاصمة الإدارية

ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة

زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق تايوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال