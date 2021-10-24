الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تسمح باستضافة المواطنين الأمريكيين للأفغان

استضافة المواطنين
استضافة المواطنين الأمريكيين للأفغان

بدأت الإدارة الأمريكية اتخاذ تدابير غير مسبوقة لإعادة توطين أكثر من 55 ألف أفغاني تم إجلاؤهم عن بلادهم بعد تولي حركة طالبان الحكم هناك.

وأوضحت مصادر أمريكية أنه بموجب هذه التدابير يتم السماح للعسكريين المتقاعدين ممن لهم روابط بالأفغان، وكذلك لآخرين باستضافة مواطنين أفغان في مدنهم ودعمهم خلال بدء حياتهم في الولايات المتحدة.

وقال مسئول بالإدارة الأمريكية إن هذا التحرك يمثل تغييرًا هو الأكبر من نوعه في برنامج إعادة التوطين منذ بدء تطبيقه عام 1980 عندما تم استحداث البنية التحتية الحديثة التي تخص اللاجئين.

كانت الإدارة الأمريكية، حسب "سي إن إن" قد وجدت نفسها أمام تحدي إعادة التوطين بعد الإجلاء الجماعي للمواطنين من أفغانستان في شهر أغسطس الماضي، والتي كانت تعني إعادة توطين عشرات الآلاف من الأشخاص في غضون أسابيع أو أشهر قليلة، كان العديد منهم يعمل مع الولايات المتحدة.

واشنطن الولايات المتحدة

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