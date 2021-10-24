الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان.. والناخبون يتوافدون

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

بدأ الناخبون الأوزبك في التوافد صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها خمسة مرشحين وهم شوكت ميرضيائييف الرئيس الحالي للبلاد مرشح حركة رجال الاعمال - الحزب الديمقراطي الليبرالي لأوزبكستان و بهرام عبد الحليموف نائب رئيس أكاديمية العلوم في أوزبكستان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأوزبكي "عدالت" .

وكذلك عليشير قادروف مرشح الحزب الديمقراطي "ملي تيكلانيش" نائب رئيس الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى و زعيم الفصيل في مجلس النواب بالبرلمان ، و مقصودة وارثوفا مرشحة الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكي و نائبة رئيس لجنة حماية صحة المواطنين في الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى ، وأخيرا نرز الله ابلاهمرادوف مرشح الحزب الإيكولوجي (البيئة) في أوزبكستان .

وتجري الانتخابات الرئاسية في 14 دائرة انتخابية و10776 قسما انتخابيا بينما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة بلغ 2ر21 مليون من بينهم نحو 993ر6 ملايين شاب تحت سن 30 عاما بينما تم ادخال نحو 800 ألف ناخب يحق لهم المشاركة لأول مرة في الانتخابات .

وقد سمحت اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان بالتوصيت المبكر حيث صوت 421 ألف و618 ناخبا من بينهم 301 ألف 94 ناخبا من داخل البلاد و120 ألف و524 ناخبا في مقار سفارات أوزبكستان في الخارج 

طشقند الانتخابات الرئاسية مراكز الاقتراع الناخبون الأوزبك اوزبكستان

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