استقرار أسعار البيض في الأسواق اليوم الأحد

شهدت أسعار البيض، استقرارًا في الأسواق، اليوم الأحد، حيث سجل سعر الكرتونة 47 جنيها في المزرعة، والسعر للمستهلك تتراوح بين 50-53 جنيهًا.

وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 54 جنيهًا، ويتراوح السعر للمستهلك بين 57 - 60 جنيهًا.

وسعر كرتونة البيض الأحمر 48 جنيهًا في المزرعة، ويصل للمستهلك ما بين51-54 جنيهًا للكرتونة.

وكان قد قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة خروج مربين من الصناعة بسبب الخسائر التي تعرض لها وارتفاع أسعار الأعلاف.

وأشار إلى أن أسعار البيض والدواجن تتعرض دائما لموجات ارتفاع في المواسم، ومع دخول المدارس وتكالب المواطنين على شراء البيض وتخزينه، وكذلك شراء الدواجن وتخزينها في الثلاجات بكميات كبيرة.