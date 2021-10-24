الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار البيض في الأسواق اليوم الأحد

البيض
البيض

شهدت أسعار البيض، استقرارًا في الأسواق، اليوم الأحد، حيث سجل سعر الكرتونة 47 جنيها في المزرعة، والسعر للمستهلك تتراوح بين 50-53 جنيهًا.

وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 54 جنيهًا، ويتراوح السعر للمستهلك بين 57 - 60 جنيهًا. 

وسعر كرتونة البيض الأحمر 48 جنيهًا في المزرعة، ويصل للمستهلك ما بين51-54 جنيهًا للكرتونة. 

وكان قد قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة خروج مربين من الصناعة بسبب الخسائر التي تعرض لها وارتفاع أسعار الأعلاف.

وأشار إلى أن أسعار البيض والدواجن تتعرض دائما لموجات ارتفاع في المواسم، ومع دخول المدارس وتكالب المواطنين على شراء البيض وتخزينه، وكذلك شراء الدواجن وتخزينها في الثلاجات بكميات كبيرة.

الكرتونية بــ 47جنيه المزرعة استقرار أسعار البيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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