زاهي حواس يلتقي نجوم الفن العالميين أمام أبو الهول

التقى الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصري، أمام تمثال أبو الهول بـ 50 شخصية بارزة من مختلف دول العالم؛ لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 14 الأبد، بمنطقة أهرامات الجيزة والذي يمزج الفن المعاصر بالحضارة المصرية القديمة.

زاهي حواس يلتقي نجوم الفن العالميين

كان من بين الشخصيات الأمير السعودي سلطان بن فهد وولي العهد البلجيكي والفنان الإيطالي لورينزو كوين نجل الفنان العالمي أنتوني كوين والفنان الروسي ألكساندر بونوماريف والفنان الفرنسي جيه أرواميليا لاكرافي نائبة رئيس البرلمان الفرنسي الفنانة السورية مي بربر وعارضة الأزياء الإيطالية ستيفانيا والمطرب العالمي كوريل.

زاهي حواس يلتقي نجوم الفن العالميين

وقال حواس، إن هذا الحدث يعد دعاية قوية للثقافة والسياحية في مصر، كما استعرض حواس إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على آثار مصر، والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية

زاهي حواس يلتقي نجوم الفن العالميين

وأوضح حواس تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرًا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، وبلطة من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلًا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وأشار إلى المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، ويعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.