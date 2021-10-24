بحسب كل دولة.. أشهر الأطباق حول العالم في فصل الشتاء (صور)

مع قدوم فصل الشتاء يكون الطقس في الخارج بارد جدًا وتريد قضاء المزيد من الوقت في الداخل والشعور بالراحة إذا كنت أيضًا في حالة مزاجية لطهي بعض الأطباق الشتوية، فتحقق من أشهر الأطعمة التي يتناولها الناس في جميع أنحاء العالم هذا الموسم وربما تحصل على بعض الإلهام.

وفي التقرير التالي نرصد وفقًا لموقع “so delicious” نرصد أشهر أطباق الشتاء حول العالم

مومو - نيبال

“مومو هو” نوع من الزلابية في جنوب آسيا موطنه التبت وبوتان ونيبال ومنطقة شمال الهند، يتم تحضير المومو مع أي مزيج من اللحم المفروم والخضروات والتوفو وجبن البانير وشوربي الطرية (وهي جبنة صلبة محلية) إنها أطباق شتوية يتم تقديمها بشكل أفضل مع صلصة طماطم ساخنة.

فو - فيتنام

في فيتنام ، يعد “فو” طعامًا في أي وقت ، ومقبول تمامًا في الوجبات الخفيفة، ومن الجيد تناوله خلال موسم البرد لأن مزيج المرق العطري والأعشاب الطازجة والمكرونة النحيلة واللحوم الطرية ستدفئك.

طاجين - المغرب

الطاجين هو طبق مغربي سمي على اسم القدر الفخاري الذي يطبخ فيه، ويقدم المطبوخ ببطء أطباق شتوية تدفئة بشكل لا يصدق، ويحافظ الشكل الفريد لوعاء الطاجين على محتوياته طرية ورطبة، مما يحول اللحوم والخضروات إلى يخنة غير مرتبكة، وعادة ما يتم تحضير أطباق مغربية من شرائح اللحم أو الدجاج أو السمك مع الخضار أو الفاكهة، كما تستخدم التوابل مثل الزنجبيل والكمون والكركم والقرفة والزعفران بالإضافة إلى المكسرات والفواكه المجففة.

جنوكتشي - إيطاليا

يعرف الإيطاليون بالتأكيد كيف يصنعون طعامًا رائعًا ومريحًا، والـ"جنوكتشي" عبارة عن زلابية عجين سميكة وصغيرة وناعمة يمكن صنعها من السميد أو دقيق القمح العادي أو البيض أو الجبن أو البطاطس أو فتات الخبز أو دقيق الذرة أو مكونات مماثلة، في بعض الأحيان يكون لديهم أعشاب أو خضروات أو كاكاو أو خوخ، يعتبر الـ"جنوكتشي" قاعدة ممتازة للصلصات اللذيذة مثل البيستو أو الزبدة المذابة مع المريمية، عادة ما تكون محلية الصنع في منازل المهاجرين الإيطاليين والإيطاليين يمكن أيضًا شراؤها طازجة من المتاجر المتخصصة.

شوربة دجاج بالشعيرية - أمريكا

هذا الطبق الأمريكي الكلاسيكي يدفئ القلب ويملأ البطن يعد حساء الدجاج المكرونة محليًا مكافأة حقيقية في نهاية يوم بارد شديد البرودة، انه مصنوع من الكثير من الخضار والدجاج المبشور ومرق الدجاج الغني، بالإضافات الشائعة هي المكرونة أو الحبوب مثل الأرز والشعير، يشتهر حساء الدجاج بأنه علاج شعبي لنزلات البرد والإنفلونزا.

فوندو - سويسرا

“فوندو” هو طبق شتوي شهير في سويسرا، ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، امتد مصطلح "الفوندو" ليشمل الأطباق الأخرى التي يتم فيها غمس الطعام في إناء مشترك من السوائل المحفوظة في وعاء الفوندو: فوندو الشوكولاتة، حيث تُغمس قطع الفاكهة أو المعجنات في الشوكولاتة المذابة الخليط، والفوندو بورغينيون، حيث يتم طهي قطع اللحم في الزيت الساخن أو المرق.

جولاش - المجر

“جولاش” عبارة عن يخنة من اللحم ، وعادة ما تكون متبلة بالفلفل الحلو والتوابل الأخرى نشأت “جولاش” في المجر في العصور الوسطى، وهي وجبة شهيرة يتم تناولها في الغالب في أوروبا الوسطى ولكن أيضًا في أجزاء أخرى من أوروبا.

يكمن سر صنع “جولاش” الهنغاري الجيد في رمي اللحم والمكرونة والخضروات والمرق في قدر، وتتبيلها بكميات كبيرة من الفلفل الحلو وتترك على نار هادئة حتى تصبح لذيذة.

هوت بوت - الصين

يتم وضع قدر يغلي من مرق الحساء على مائدة الطعام ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من المواد الغذائية والمكونات من شرق آسيا، أثناء غليان القدر الساخن، توضع المكونات في القدر وتُطهى على المائدة تشمل أطباق الوعاء الساخنة النموذجية شرائح اللحم الرقيقة والخضروات الورقية والفطر وونتون وزلابية البيض والتوفو والمأكولات البحرية.

شوربة البصل - فرنسا

شوربة البصل الفرنسي هو حساء الشتاء مصنوع من مرق اللحم والبصل، ثم تكتمل بالبصل بالكراميل والخبز المحمص أو قطعة كبيرة من الخبز مع أكوام من الجبن المذاب في الأعلى، يضاف البراندي أو الشيري في نهاية عملية الطهي، عادة ما يتم تقديم حساء البصل الفرنسي كمقبلات.