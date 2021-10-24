الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد اللقاء الرباعى.. حمدوك يعقد اجتماعا منفصلا مع المبعوث الأمريكى

حمدوك
حمدوك

بحث رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ومبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الأمريكي جيفري فيلتمان الأزمة السياسية في السودان، وذلك بعد لقاء رباعي جمع فيلتمان مع قادة البلاد.

 

وذكرت وكالة أنباء السودان أن اللقاء ناقش الأوضاع السياسية بالبلاد، وأهمية المحافظة على عملية الانتقال المدني الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني ممثليه بنهاية الفترة الانتقالية.

 

كما استعرض اللقاء "الأزمة السياسية الحالية بالبلاد وسبل الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية جوبا لسلام السودان وبالشراكة الحالية".

 

جاء ذلك بعد اجتماع رباعي عقد في نفس اليوم وشارك فيه إلى جانب حمدوق وفيلتمان، كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.

 

وصباح السبت عقد فيلتمان أيضا اجتماعا مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.

 

وعلى صعيد آخر، أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالموقف الأمريكي الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام، مؤكدا ضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاقية السلام.


وذكر مجلس السيادة الانتقالي - في بيان - أن البرهان التقى مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، حيث أطلع البرهان، المبعوث الأمريكي على تطورات الوضع السياسي الراهن والجهود الجارية للخروج من الأزمة.


ودعا البرهان إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية عدا "المؤتمر الوطني"، وقال إن "لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني".

 

وأكد رئيس مجلس السيادة حرص القوات المسلحة على حماية الإنتقال وصولا لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي، مشددا على عدم السماح بأية محاولة انقلابية من أية جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي.

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