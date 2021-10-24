اليوم.. طرح البيض كسلعة في المجمعات الاستهلاكية بـ48 جنيهًا

تبدأ اليوم شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزارة الزراعة وطرحه للمواطنين بالمنافذ بسعر 48 جنيهًا لطبق البيض الأبيض عدد "30" بيضة، بجانب أيضًا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث من المستهدف أن تستلم شركات المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 7000 كرتونة بيض كمرحلة أولى وتوزيعها بالمنافذ.

وقال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تمكنت من حل مشكلة البيض في السوق المحلية، حيث قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية طرح كرتونة البيض في المجمعات الاستهلاكية بسعر 48 جنيهًا للمستهلكين بداية من اليوم الأحد في جميع المنافذ التابعة.

وأضاف خليل خلال تصريحات إعلامية، أنه تم متابعة الأسواق والتي لوحظ خلالها أنه تم بالفعل تخفيض سعر كرتونة البيض في السوق المحلية ما بين 2 و 3 جنيهات، وذلك للبيع المباشر للمستهلك.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المتوقع أن تهبط مرة أخرى أسعار كرتونة البيض في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري.