بولنديات يتظاهرن ضد ترحيل مهاجرين إلى الحدود البيلاروسية

تظاهرت نحو مئة أم بولندية قرب حدود بيلاروس ورددن "عار" و"لا أحد غير قانوني" احتجاجا على ترحيل مهاجرين، بينهم أطفال، حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية : "لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي عندما يقضي أطفال أسابيع في غابات الأراضي البولندية الباردة والرطبة والمظلمة دون ماء أو طعام وبلا أي مأوى".

ويحاول آلاف المهاجرين الذين يتحدر معظمهم من الشرق الأوسط عبور الحدود منذ أغسطس في تحرك يشتبه الاتحاد الأوروبي بأن بيلاروس تقف وراءه ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

وحشدت بولندا آلاف الجنود على الحدود وشيدت سياجا شائكا وفرضت حال طوارئ ثلاثة أشهر في المنطقة الحدودية التي يمنع على الصحافيين والمنظمات الإنسانية دخولها.

وحملت المتظاهرات لافتات كتبن عليها "حدود الموت" و"اخشوا الله وليس اللاجئين!"، وطالبن الحكومة برفع حظر المرور حتى يتمكن المهاجرون من تلقي المساعدات الإنسانية.

كما اتهمن شرطة الحدود بإجبار المهاجرين على أن يعودوا أدراجهم.

وعلى صعيد آخر، أغلقت بيلاروسيا قنصليتها العامة في نيويورك بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وقعه رئيس الوزراء رامان جالفوتشينكا.

وذكرت وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية أن الوثيقة نُشرت على البوابة الإلكترونية القانونية الوطنية، موضحة أنه بموجب هذا المرسوم، أغلقت بيلاروسيا القنصلية العامة في مدينة نيويورك اليوم الموافق 20 أكتوبر 2021.

وأوضحت أنه تم تفويض وزارة الخارجية البيلاروسية -وفقًا للوثيقة- للاهتمام بالجوانب التنظيمية والمالية للإغلاق، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ في يوم نشره الرسمي.

وفي وقت سابق، ذكرت القنصلية العامة أنها ستنهي عملياتها في 21 أكتوبر بناء على طلب الجانب الأمريكي، مضيفة: «نود أن نخطركم بأنه بناءً على طلب الجانب الأمريكي، ستتوقف القنصلية العامة لبيلاروسيا في نيويورك عن العمل يوم 21 أكتوبر 2021»، معبرة عن أسفها لقرار واشنطن إغلاق القنصلية العامة في نيويورك.

وكانت بيلاروسيا قد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بخفض عدد موظفي سفارتها، بعدما فرضت واشنطن سلسلة عقوبات جديدة على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وفي أعقاب استئناف العقوبات الأمريكية ضد مينسك، طلبت وزارة الخارجية البيلاروسية من الولايات المتحدة خفض عدد أفراد سفارتها في مينسك إلى خمسة بحلول الأول من سبتمبر الماضي، كما ألغت بيلاروسيا موافقتها على تعيين جولي فيشر سفيرة للولايات المتحدة في بيلاروسيا.