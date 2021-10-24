الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 15906 إصابات جديدة بكورونا

الهند
الهند

أفادت بيانات حكومية، اليوم الأحد، بأن الهند سجلت 15906 إصابات جديدة بـ«كوفيد-19» في آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 34.17 مليون منذ بدء الجائحة.

وسجلت البلاد 561 وفاة الليلة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 454269.

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد ضحايا فريق رحلات تسلق الجبال الذي واجه أحوال جوية سيئة وهم في طريقهم إلى مقاطعة "أوتاركاشي" شمالي الهند إلى 7 قتلى، بعدما انتشلت شرطة الحدود الهندية جثمانين.

وقال مسئول إدارة التعامل مع آثار الكوارث بالمقاطعة، ديفيندرا باتوال، حسبما ذكرت قناة «إن.دي.تي.في» الهندية، اليوم السبت، إنه تم التعرف على هوية الضحيتين اللذين كانا مفقودين وهما ضمن فريق مكون من 11 فردًا، مضيفًا أنه جرى انتشال 5 جثامين آخرين أمس، فيما لا يزال اثنين مدرجين على قائمة المفقودين، بينما يخضع فردان آخران ناجيان للعلاج اللازم.

وتم تعليق عمليات البحث عن المفقودين نظرًا لسوء الأحوال الجوية على ارتفاع 12 ألف قدم، على أن تُستأنف مجددًا بمجرد تحسن الأجواء.

وكانت وزارة الصحة الهندية، أمس السبت، قد أعلنت تسجيل 16326 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و666 حالة وفاة في آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في البلاد بلغ 34.16 مليون، فيما زاد عدد الوفيات إلى 453708.

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