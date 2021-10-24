أسعار الفاكهة اليوم الأحد 24-10-2021 بسوق العبور

استقرت أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها بسوق العبور للجملة اليوم الأحد، وفقًا للمزاد العلني الذي يجرى يوميًا لتحديد القيم الشرائية لها.

وتراوحت أسعار اليوسفي بين 6-9 جنيهات، في حين تراوح سعر الليمون البلدي بين 5-8 جنيهات للكيلو، أما سعر كيلو البلح الزغلول فقد تراوح بين 4-7 جنيهات، كما ثبت أيضًا سعر كيلو البرتقال أبوصرة بين 4-7 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة بسوق العبور "الجملة" على النحو التالي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح ما بين 2:3.5 جنيه للكيلو (قفص).

وتراوح سعر البرتقال أبوصرة ما بين 4:7 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر اليوسفي مابين 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

وسجل سعر كيلو الجريب فروت ما بين 4 : 6 جنيهات (قفص).

كما استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (شوال - قفص).

وتراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر ما بين 6 : 9 جنيهات (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونة).

كما تراوح سعر العنب ما بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وثبت سعر التفاح الأمريكي يتراوح ما بين 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر البلح الزغلول ما بين 4 : 7 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

كما تراوح سعر البلح الرملي ما بين 5 : 8 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

واستقر سعر البلح السيوي عند 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

وسجل سعر بلح سلمى سجل استقرارًا يتراوح ما بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

وتراوح سعر كيلو البلح البرحي ما بين 15 : 25 جنيهًا (قفص - كرتونة).

كما سجلت أسعار المانجو الزبدية تراوحًا ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

واستقر سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 12 : 18 جنيهًا (قفص - كرتونة).

وسجل سعر كيلو مانجو فص استقرارًا مابين 20 : 40 جنيهًا (كرتونة).

وتراوح سعر مانجو دبشة ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلو (قفص).

وسجل سعر مانجو بيض العجل استقرارًا يتراوح بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وسجل سعر المانجو السنارة يتراوح ما بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص).