الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم الأحد 24-10-2021

الاسماك
الاسماك

تباينت أسعار الأسماك اليوم الأحد 24اكتوبر 2021، بسوق العبور للجملة، إذ ارتفعت قيمة البلطي والثعابين الشرائية، بينما انخفض قشر البياض.

وتراوحت أسعار السمك البلطي (1) ما بين 22-24 جنيهًا، وثبتت أسعار كيلو السمك البوري (1) ما بين 40-50 جنيهًا، أما أسعار سمك الثعابين فقد تراوحت ما بين 50-220 جنيهًا للكيلو، وتراوح قشر البياض بين 60-100 جنيهًا.

وجاءت على النحو التالي اليوم:

وارتفعت أسعار السمك البلطي "1" لتتراوح بين 22-24 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر السمك البلطي "2" بين 17-21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني بين 17-37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

كما سجل سعر السمك الفيليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح بين 30-110 جنيهًا للكيلو (بالطلب).

واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" يتراوح بين 40-50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا بين 32-38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراجع سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح بين 60-100 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر كيلو البياض الأملس"1" (بلدي) بين 60-100 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) تراوحًا بين 30-40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراوح سعر كيلو السمك الشعور بين 30-40 جنيهًا (طاولة خشب).

واستقر سعر كيلو السمك الوقار ليتراوح بين 80-100 جنيهًا (طاولة خشب).

وجاء سعر السمك ( قاروص – لوت ) ثابتًا عند ما بين 80-100 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

وبلغ سعر كيلو سمك القراميط – الشيلان تراوحًا بين 10-20 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وارتفع سعر كيلو سمك ثعابين ليتراوح بين 50-220 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

أسعار الجمبري
جمبري جامبو من 400-450 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "1" من 300-350 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" من 200-250 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" مجمد 85-165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

جمبري"3" من 90-180 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

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