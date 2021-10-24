أسعار الأسماك بسوق الجملة اليوم الأحد 24-10-2021

تباينت أسعار الأسماك اليوم الأحد 24اكتوبر 2021، بسوق العبور للجملة، إذ ارتفعت قيمة البلطي والثعابين الشرائية، بينما انخفض قشر البياض.

وتراوحت أسعار السمك البلطي (1) ما بين 22-24 جنيهًا، وثبتت أسعار كيلو السمك البوري (1) ما بين 40-50 جنيهًا، أما أسعار سمك الثعابين فقد تراوحت ما بين 50-220 جنيهًا للكيلو، وتراوح قشر البياض بين 60-100 جنيهًا.

وجاءت على النحو التالي اليوم:

وارتفعت أسعار السمك البلطي "1" لتتراوح بين 22-24 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر السمك البلطي "2" بين 17-21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني بين 17-37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

كما سجل سعر السمك الفيليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح بين 30-110 جنيهًا للكيلو (بالطلب).

واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" يتراوح بين 40-50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا بين 32-38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراجع سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح بين 60-100 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر كيلو البياض الأملس"1" (بلدي) بين 60-100 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) تراوحًا بين 30-40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراوح سعر كيلو السمك الشعور بين 30-40 جنيهًا (طاولة خشب).

واستقر سعر كيلو السمك الوقار ليتراوح بين 80-100 جنيهًا (طاولة خشب).

وجاء سعر السمك ( قاروص – لوت ) ثابتًا عند ما بين 80-100 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

وبلغ سعر كيلو سمك القراميط – الشيلان تراوحًا بين 10-20 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وارتفع سعر كيلو سمك ثعابين ليتراوح بين 50-220 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

أسعار الجمبري

جمبري جامبو من 400-450 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "1" من 300-350 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" من 200-250 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" مجمد 85-165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

جمبري"3" من 90-180 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).