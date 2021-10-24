أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد 24-10-2021
تفاوتت أسعار جميع أصناف الخضروات المختلفة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، وسجل سعر كيلو الطماطم ثباتًا بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، في حين ارتفعت أسعار القلقاس ليسجل بين 5-8 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الفاصوليا أيضًا بين 7-11 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2-4 جنيهات.
وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:
سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 2.5 : 4.5 جنيهات.
واستقرت أسعار البطاطس ما بين 5 : 7.75 جنيه للكيلو.
وتراوح سعر البصل ما بين 2 : 3.75 جنيه للكيلو.
واستقر سعر كيلو الكوسة ما بين 3: 6 جنيهات.
كما تراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 :5 جنيهات للكيلو.
واستقرت أسعار الفاصوليا بين 7 : 11 جنيهًا للكيلو.
وتراوحت أسعار البامية الخضراء ما بين 5 : 9 جنيهات للكيلو.
وسجل سعر كيلو القلقاس ما بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الثوم تراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو (للشوال / كرتونة).
واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2 : 4 جنيهات للكيلو.
وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 2-4 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض استقرارًا بين 2- 3.5 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل رومي بلدي بين 3-5.5 جنيهات للكيلو.
وسجل سعر الفلفل رومي صوب استقرارًا عند 5 جنيهات للكيلو.
وسجل سعر الفلفل الحامى البلدي تراوحًا ما بين 2.5 : 4.5 جنيهات للكيلو.
وتراوح سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) بين 12-18 جنيهات للكيلو.
سعر الخيار صوب بين 3 : 5.5 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).
سعر الخيار بلدي بين 2.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).
سعر البامية من 5 : 9 جنيهًا للكيلو.(مقطف خوص).
سعر البطاطا من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال - قفص).
سعر اللفت من 1 : 2 جنيه للكيلو ( شوال).
أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال 55 كيلو).
أسعار البنجر بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو).
سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).
سعر زيتون تفاحي بين 15 : 25 جنيهات للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك).
زيتون عزيزي ليكويد بين 15 : 25 جنيهات للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك).
أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).
شبت 50 جنيهات للكيلو (100 رابطة).
بقدونس 50 جنيهات للكيلو (100 رابطة).