الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد 24-10-2021

خضروات
خضروات

تفاوتت أسعار جميع أصناف الخضروات المختلفة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، وسجل سعر كيلو الطماطم ثباتًا بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، في حين ارتفعت أسعار القلقاس ليسجل بين 5-8 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الفاصوليا أيضًا بين 7-11 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2-4 جنيهات.

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 2.5 : 4.5 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس ما بين 5 : 7.75 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر البصل ما بين 2 : 3.75 جنيه للكيلو.

واستقر سعر كيلو الكوسة ما بين 3: 6 جنيهات.

كما تراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 :5 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الفاصوليا بين 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار البامية الخضراء ما بين 5 : 9 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو القلقاس ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الثوم تراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو (للشوال / كرتونة).

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2 : 4 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 2-4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض استقرارًا بين 2- 3.5 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل رومي بلدي بين 3-5.5 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الفلفل رومي صوب استقرارًا عند 5 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الحامى البلدي تراوحًا ما بين 2.5 : 4.5 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) بين 12-18 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار صوب بين 3 : 5.5 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

سعر الخيار بلدي بين 2.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر البامية من 5 : 9 جنيهًا للكيلو.(مقطف خوص).

سعر البطاطا من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال - قفص).

سعر اللفت من 1 : 2 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البنجر بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو).

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر زيتون تفاحي بين 15 : 25 جنيهات للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك).

زيتون عزيزي ليكويد بين 15 : 25 جنيهات للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك).

أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

شبت 50 جنيهات للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 جنيهات للكيلو (100 رابطة).

الخضروات أسعار الخضروات سعر كيلو الطماطم اسعار الفاصوليا سعر الملوخية سعر الباذنجان سعر الجزر بدون عروش سعر الخيار بلدي سوق العبور للجملة سعر كيلو الكوسة سعر كيلو القلقاس سعر الفلفل رومي بلدي سعر كيلو الباذنجان البلدي سعر البطاطا سعر كيلو الباذنجان الرومي سعر الفلفل رومي صوب بسوق العبور للجملة سعار الثوم سجل سعر الفلفل رومي صوب كيلو الباذنجان الرومي أسعار البامية الخضراء أسعار القلقاس سعر الفلفل الحامى البلدي أسعار البامية فلفل رومي اسعار البطاطس سعر البصل سعر الخيار سوق العبور أسعار جميع أصناف الخضروات المختلفة اليوم اليوم الاحد بسوق العبور للجملة سجل سعر كيلو الطماطم

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