الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 11716 إصابة جديدة بكورونا

وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 318 وفاة و 11716 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.

 

وسجلت البرازيل حتى الآن 605457 وفاة بكورونا، في ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

 

وعلى صعيد آخر، أعرب الرئيسان الكولومبي، إيفان دوك والبرازيلي،  جايير بولسونارو، عن رغبتهما في اتخاذ إجراء لمواجهة تغير المناخ، و حماية الأمازون، في مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26".

 

وقال بولسونارو، بعد اجتماع مع دوك في برازيليا: "بالتأكيد، سنصل معًا إلى مدينة جلاسكو ونحن متكاتفان، لمعالجة القضية الأكثر أهمية، التي نهتم بها جميعًا: أمازون الحبيبة والغنية و المرغوبة".
 

وتواجه الأمازون البرازيلية أسوأ عملية إزالة غابات وحرائق منذ سنوات.

 

وبولسونارو متهم بتوفير بيئة تشجع المزارعين بشكل واسع لاستخدام المنطقة لأغراض زراعية، مما يعني حرق مساحات من الغابات.

 

وأكد بولسونارو و نظيره الكولومبي، أمس الثلاثاء، على سيادة الأمازون وجاراتها.

 

و قال بولسونارو إنهما ملتزمان ليس فقط بتحويل الطاقة وتقليص الانبعاثات، لكن أيضًا بتحقيق حيادية الكربون.
 

و من المقرر أن يستمر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، في دورته الـ26 "كوب 26"، الذي يعتبر مهمًا لمواجهة الاحتباس الحراري، من 31 أكتوبر الجاري حتى 12 نوفمبر المقبل.
 

و دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة العالم إلى فعل ما هو ضروري لجعل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، والمقرر عقده في نوفمبر القادم، ناجحًا ونقطة تحول حقيقية.

جديدة جديد وفاة البرازيل بفيروس كورونا اصاب فيروس كورونا إصابة جديدة 716 إصابة إصابة جديدة بكورونا فيروس كورونا ا فيروس كورون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

العاهل السعودى يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة مبادرات مواجهة التغيُّر المناخى

موعد الآذان ومواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021

لجنة تحقيق فى شكوى مواطن من تعرض ابنته لخطأ طبى خلال إجراء جراحة داخل مستشفى

«الصحة»: 47 وفاة و881 إصابة بكورونا

تحذير أممى من زيادة خسائر الأرواح فى تيجراى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال