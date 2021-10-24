إنطلاق أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "جبال الكحل"، للكاتبة دكتورة كاميليا عبد الفتاح.

وتقام الأمسية بالتعاون مع إتحاد كتاب مصر فرع الإسكندرية، الصادرة عنه المجموعة القصصية "جبال الكحل"، والتي يناقشها الناقد محمد أحمد الدسوقي، ويدير اللقاء الشاعر أشرف دسوقي علي.

تتضمن المجموعة القصصية "جبال الكحل"؛ للكاتبة دكتورة كاميليا عبد الفتاح، على خمس عشرة قصة قصيرة تدور كلُّها حول مجموعة من النساء.

تدور جميع القصص في المجموعة حول النساء اللاتي تبدو كل واحدة منهن أيقونةً في ذاتها وفي عالمها الذي تنتسبُ إليه، بل ومزيجًا من الواقعي والتخييلي الأسطوري.

وقصص المجموعة هي: غنايم، الجدة، فايزة، شجرة الدوم، منال، العنود، العالية، الخالة شقوق، ساكنة البرج الإسمنتي، غديَّة، صاحبة العطر القديم، حياة، وهيبة، صابرين، فادية السورية، عايشة السعودية، أم وحيد الفلسطينية، آمنة السودانية، وغيرهنّ. هؤلاء النسوة يرتحلن، في هذه المجموعة القصصية، عبر عوالم من التجارب الإنسانية المادية والروحية المتباينة.

ــ إنطلاق أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية

في سياق متصل، تنطلق في العاشرة صباح اليوم أيضا، بمركز الحرية للإبداع، فعاليات أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية، والتي تستمر حتي الخميس 28 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع السفارة الأسبانية بالقاهرة.

ويمثل أسبوع سينما إيبيروأمريكا حدثاً ثقافياً سنوياً يقام في مصر ويضم هذا العام أفلام من 14 بلداً إيبيروأمريكياً وهي: "الأرجنتين، البرازيل، شيلي كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومنيكان و أوروجواي).

يهدف أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية، إلى تعريف الجمهور المصري بأفلام دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال.



ومن المقرر أن تشهد دورة هذا عام 2021 إطلاق أسبوع أفلام إيبيروأمريكا للمرة الأولى بمدينة الإسكندرية (من الـ24 وحتى الـ 28 من أكتوبر بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية).

وتلقى السينما الإيبيروأمريكية باللغتين البرتغالية والإسبانية قبولاً جيداً في مصر. فبجانب المهتمين بفن السينما والمتخصصين، يُقبل على هذا الحدث الثقافي المجاني كل عام طلاب وأساتذة اللغات بمختلف الجامعات المصرية.

ويشارك في هذه الدورة أفلام روائية وتسجيلية تعكس التفرد الثقافي لكل البلاد المشاركة.

ــ جدول عروض اليوم الأحد في أسبوع الأفلام الإيبروأمريكية

يعرض في الحادية عشرة والنصف صباحًا فيلم Y de pronto el amanece من شيلي

وفي الثالثة عصرا يعرض فيلم ‏"Cápsulas" من جواتيمالا.

وفي السادسة مساءا يعرض الفيلم البرازيلي "The Second Mother".



يشار إلي أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ أحد أهم المنشات التي تم بنائه في اطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية.

يقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا وهو حاليا شارع صلاح سالم٬ وشارع رشيد الذي يصل إلي ميدان المنشية.

في عام 1962 تم تحويله إلي قصر ثقافة الحرية و كان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة٬ حيث كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة لتثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة من مدينة الإسكندرية . وفي عام 2001 و بالتحديد في 29 أكتوبر 2001 تم افتتاح المركز.