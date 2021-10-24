أمطار غزيرة بالجزائر.. والحماية المدنية تدعو لتوخى الحذر
شهدت الجزائر هطول أمطار غزيرة، مساء اليوم، مما تسبب في غلق الطرق وتعطيل حركة المرور على مستوى عدّة مناطق من الجزائر العاصمة بسبب تراكم المياه.
وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، دعت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان لها، اليوم، المواطنين وسائقي المركبات إلى ضرورة "الالتزام بأقصى درجات الحيطة و الحذر و تجنّب التنقلات إلا للضرورة في ظل تدهور الأحوال الجوية".
و كانت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية قد حذرت في وقت سابق من تساقط أمطار رعدية كثيفة في عدد من الولايات الجزائرية تستمر حتى الساعات المتأخرة من اليوم.