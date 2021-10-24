دبلوماسيان روسيان يغادران كوسوفو كونهما شخصين «غير مرغوب فيهما»

غادر موظفان من ملحقية بريشتينا التابعة للسفارة الروسية في صربيا أراضي كوسوفو، بعد أن أعلنتهما بريشتينا شخصين "غير مرغوب فيهما".

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها في "تيليجرام": "بمجرد أن غادر موظفا ملحقيتنا في بريشتينا، تم ضخ معلومات مضللة كان الغرض منها التشكيك في التزام روسيا بأمن الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244".

وأكدت زاخاروفا في وقت سابق أن "هذه الخطوة من جانب بريشتينا استفزاز متعمد وخدمة للمشروع الغربي الرامي لخلق بيئة تتبع سياسة عدوانية".

وأضافت: "أخيرا وليس آخرا، هذه السياسة موجهة ضد روسيا".

وأعلنت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أمس "اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصين غير مرغوب فيهما".

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الروسية أكبر زيادة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حصيلة الوفيات والإصابات بالوباء على حد سواء لليوم الثالث على التوالي، حيث أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس في روسيا عن رصدها 37678 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 37141 إصابة أمس الجمعة و36339 إصابة أمس الأول الخميس، فيما شهدت حصيلة وفيات كورونا في روسيا أكبر زيادة منذ بداية الجائحة لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 1075 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال اليوم الأخير، مقابل 1064 وفاة أمس.

وذكرت الغرفة أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تماثل 26077 مصابا بكورونا في روسيا للشفاء.

يشار إلى أنه منذ بداية الجائحة في روسيا تم تسجيل 8 ملايين و205 آلاف و983 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 229 ألفا و 528 وفاة و7 ملايين و143 ألفا و137 حالة شفاء، وأجرى في البلاد حتى اليوم أكثر من 204.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 963 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 53.5 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 49.1 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ45.7%.

وعلى خلفية تفشي كورونا في روسيا بوتائر غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس فلاديمير بوتين عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي لكبح جماح الوباء، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر الجاري حتى 7 نوفمبر المقبل في عموم البلاد.