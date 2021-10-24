الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رجال أعمال مطروح يتكفلون بالمصروفات الدراسية لغير القادرين

محافظ مطروح
محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عدد من أبناء مطروح، وذلك في إطار جهود المشاركة المجتمعية للتكفل بالمصروفات الدراسية للطلاب الغير قادرين على مستوى المحافظة ومراكزها. 

وتكفل الحاج عبد الناصر طاهر أبو شعفة، أحد أبناء مدينة  الضبعة بمصاريف طلاب الضبعة غير القادرين، وبلغت قيمتها  50 ألف جنيه.

 ووافق محافظ مطروح على تكفل الحاج كمال جمعة عبد الشفيع بمبلغ 30 ألف جنيه لدفع المصروفات الدراسية عن عدد من  الطلاب غير القادرين بإدارة مرسى مطروح التعليمية،  بالإضافة إلى تبرع الحاج سعد أبو شيته بقيمة المصروفات المدرسية عن جميع الطلاب غير القادرين بمدينة النجيلة. 

وتكفل عدد من رجال الأعمال والخير بسيوة بالمصروفات الدراسية عن  جميع الطلاب غير القادرين بسيوة، حيث ساهم الحاج مرضى الزعيرى بمبلغ 150 ألف جينة، والمهندس محمود مدني بمبلغ 150 ألف جنيه، وتبرع الحاج جمعة بدر بملبغ 100 ألف جنيه. 

يذكر أن محافظة مطرح قد أطلقت مبادرة مشاركة مجتمعية للتكفل بالمصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين على مستوى المحافظة، حيث سارع عدد من رجال الخير  بالمحافظة لرفع العبئ عن غير القادرين والتكفل بالمصروفات المدرسية تحقيقًا للاستقرار التعليمي ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لغير القادرين من أبناء المحافظة، وذلك من خلال تسديد المبالغ المالية على حساب الكود المؤسسي لمحافظة مطروح رقم 21000101.

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في ١٤ أكتوبر ٢٠٢١، تسليم الكتب الدراسية إلي جميع الطلاب وعدم ربطها بالمصروفات. 

وقال محافظ مطروح، خلال حديثة لـ«الدستور»، إنه وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتسليم الكتب الدراسية إلى جميع الطلاب في المدارس دون انتظار دفع المصروفات.

وأوضح أن جميع مكاتب الخدمة الاجتماعية بالإدارات ستقوم بحصر الطلاب الغير قادرين في جميع المدارس، وسيتم تسديد المصروفات الدراسية عنهم، وذلك لعدم حدوث حاجز نفسي وفجوة بين الطالب والتعليم.

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