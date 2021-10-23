تكريم الفنان أحمد فتحي بـ«آداب حلوان» غدا

ينظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، حفل تكريم للفنان أحمد فتحي، يليه ندوة ثقافية وفنية حول مسيرته الفنية المتميزة غدا الأحد في 12 ظهرًا بقاعة 55 بالكلية.

والفنان أحمد فتحي تخرج في قسم علوم المسرح شعبة التمثيل والإخراج بكلية الآداب جامعة حلوان عام 2001.

ويعد التكريم والندوة باكورة سلسلة من التكريمات والندوات الشهرية التي يزعم قسم علوم المسرح برئاسة الدكتور دعاء عامر تنظيمها لمجموعة من الفنانين المتميزين سواء من خريجي القسم أو من نجوم المسرح والفن، وتنظم هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور مها حسني عميدة الكلية بإشراف وليد فوزي المدرس بقسم علوم المسرح.