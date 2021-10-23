سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

يترقب الكثير من المواطنين حالة الطقس باستمرار، حيث تشهد البلاد طقس متقلب شديد البرودة ليلا، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"الدستور"، إن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ستكون مائلة البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر، وتكون هناك احتمالية في فرص سقوط الأمطار.

وأشار شاهين إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار يوم الأحد على بعض المناطق الساحلية على فترات متباعدة حتى نهاية الأسبوع، موضحا أنه ستشهد البلاد وجود طقس حار نهارا يميل إلى البرودة ليلا بفرق في درجات الحرارة يصل إلى 15 درجة.

وقدم شاهين بعض النصائح للمواطنين:

- علي المواطنين الالتزام بارتداء " الملابس الشتوية " الثقيلة خلال فترة الصباح الباكر.

- الالتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادة وخصوصا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية لوجود كثافة في الشبورة المائية صباحا.

- عدم الخروج بـ ملابس خفيفة ليلا نظرا لانخفاض كبير في درجات الحرارة.

وترصد" الدستور" بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

درجات الحرارة يوم الأحد 24 أكتوبر 2021

درجة الحرارة في القاهرة 26 للكبري والصغرى 18، وبالنسبة للسواحل الشمالية تصل درجة الحرارة الكبري 27 درجة والصغرى 20، اما بالنسبة لجنوب سيناء تصل درجة الحرارة الكبري29 والصغرى 23، وتشهد مناطق الصعيد 28 درجة للكبري والصغرى 19.

درجات الحرارة الاثنين 25 أكتوبر 2021

تصل درجات الحرارة الكبري بالقاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19،اما بالنسبة للسواحل الشمالية تسجل الكبري 26 درجة والصغرى 20، وتسجل درجات الحرارة الكبري بجنوب سيناء الكبري 32، والصغرى 23، أما بالنسبة لدرجات الحرارة في شمال الصعيد تصل درجة الحرارة الكبري الي 30 والصغرى 19.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

تصل درجات الحرارة العظمي في القاهرة والوجه البحرى الي 28 درجة للكبري، و19 للصغري، وبالنسبة للسواحل الشمالية 27 درجة للكبري والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وبالنسبة لدرجة الحرارة علي جنوب الصعيد 35 درجة للكبري 21 للصغري.

درجات الحرارة الأربعاء 27 اكتوبر 2021

تصل درجات الحرارة علي القاهرة والوجه البحرى الكبري 26 درجة والصغرى 19درجه، وبالنسبة للسواحل الشمالية 28 درجة للكبري و 20 للصغري، أما بالنسبة لجنوب سيناء 29 درجة للكبري، والصغري 20

درجات الحرارة الخميس 28 أكتوبر 2021

القاهرة والوجه البحرى تصل درجة الحرارة الكبري الي 27 درجة والصغرى 19، أما بالنسبة للسواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء 29 درجة للكبري والصغرى 23 درجة، و شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وجنوب الصعيد 34 درجة للكبري، والصغرى 21.