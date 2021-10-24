فوز قائمة «إيد واحدة» فى انتخابات مركز شباب المحلة الكبرى

أسفرت انتخابات مركز شباب المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، عن فوز قائمة إيد واحدة متمثلة فى الدكتور وائل السعيد رئيسًا لمجلس الإدارة وأحمد شوقى نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وفوز سامح قطب أمينًا للصندوق.

بينما فاز بعضوية مجلس الإدارة تحت السن ولاء أحمد بدير، ومحمد الفقى وعلياء أمين ومحمد حسن سالم ومحمد أحمد الجرو.

كانت قد انطلقت منذ صباح اليوم السبت، انتخابات مركز شباب المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة.

وشهدت الانتخابات التي انطلقت أمس السبت، لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة، إقبالًا متوسطًا من قبل الناخبين على اختيار مجلس إدارة جديد، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك تحت أشراف قضائى برئاسة المستشار عصام غنيم ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.