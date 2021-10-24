يبحث الكثير من المصريين عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد والتي تصدرت محركات البحث العالمية مؤخرا “جوجل”، ووفرت وزارة التضامن خدمة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مع التأكيد على ضرورة تسجيل كافة البيانات الشخصية للفرد الراغب في الحصول على الخدمة وبشروط مشددة لأنها مسئولية قانونية.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد

وتنشر الدستور من خلال السطور القادمة في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد، كما تقوم وزارة التضامن بتقديم أوجة الرعاية لكثير من الأسر كم خلال تقديم معاشات لغير القادرين منهم، بجانب إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد

1 - الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome.

2 - اضغط على الموقع لبدء تسجيل البيانات الشخصية.

3 - اضغط على الاستعلام .

4 - إدخل الرقم القومي وهو من 14 رقما.

5 - إدخل الاسم بالكامل وعنوان السكن الخاص والمحافظة التابع لها.

6 - إضافة رقم مكتب البريد الذي يتم من خلاله إرسال بطاقة الخدمات المتكاملة له.

7 - الدخول إلى الرابط الخاص بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات التقديم عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالبريد

1 - سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.

2 - بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3 - بعد التسجيل سيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به.

4 - قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5 - في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6 - بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.