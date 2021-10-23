السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بـ«صحراوي البحيرة»

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب ٣ أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الصحراوي عند الكيلو ٧١ اتجاه محافظة الإسكندرية، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى مما أسفر عن وجود إصابات، وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "مرفت مصطفي إبراهيم" ٦٣ سنة مقيمة مدينه نصر محافظة القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليمنى، وسحجات بالوجه، و"كريم محمد السيد" ٣٢ سنة مقيم مدينة نصر محافظة القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"عمر محمد السيد" ٢٤ سنة مقيم مدينة نصر محافظة القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالكتف اليسرى، وجارٍ عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البحيرة محافظة القاهرة مدينة نصر وزير الداخلية مركز شرطة الواقعة مساعد وزير الداخلية

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ابتذال النقاش العام

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