حصاد القوى العاملة اليوم.. سعفان يطير لقطر للمشاركة في اجتماع «العمل العربية»

شهد حصاد وزارة القوى العاملة السبت، عدد من الأحداث المهمة، حيث وصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله بقاعة كبار الزوار بمطار الدوحة، السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى قطر، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، ونائب المراسم لغرفة قطر.

يرافق الوزير وفد رفيع يضم كلًا من أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة القوى العاملة، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير للمشاركة في الدورة 95 لاجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر انعقاده يومي 24 و25 من أكتوبر الجاري بدعوة من غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) ، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك بعد اختتام أعمال الدورة ٤٧ لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، وحظي برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن بالمنطقة العربية.

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على جانب آخر، أعلن وزير القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ53 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 111 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

قال الوزير إن المستحقات بلغت 163 ألفاً و397 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و560 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بتعيين 2413 شاباً، من بينهم 37 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6971 شابا باحثاً عن العمل، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

أشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ8 عمال، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 1000 جنيه.

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من جانبه، قال علي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، إن المديرية استخرجت خلال سبتمبر الماضي، 3039 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.

في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 967 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 121 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ143 منشأة لإزالة المخالفات، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 489 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضراً للمنشآت المخالفة.

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