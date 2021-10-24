أسعار الأسمنت اليوم الأحد 24-10-2021

استقرت أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 24-10-2021، وذلك بجميع الشركات العاملة في السوق المصري، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار الأسمنت بجميع أنواعه.

أسعار طن الأسمنت البورتلاندي

جاء سعر طن الأسمنت بشركة السويدي في الصدارة بسعر 1125 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت المسلح بسعر 1120 جنيهًا.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة حلوان عند 1065 جنيهًا للطن الواحد، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص بسعر 1060 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة النصر إلى 1055 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة المعلم بسعر 1050 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة المصري مستقرًا عند 1045 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركتي وادي النيل والسهم بسعر 1040 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركات سيناء 42.5، والمسلة، والعسكري بني سويف بنحو 1030 جنيهًا.

أسعار طن الأسمنت الأبيض

سجل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

وجاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار طن الأسمنت المخلوط

جاء سعر طن الأسمنت بشركة السويدي تشطيبات في الصدارة بنحو 1005 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة بنحو 960 جنيهًا، وتبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان» بنحو 920 جنيهًا.



أسعار طن الأسمنت المقاوم

جاءت شركتا السويدي وقاهر البحار، في مقدمة أسعار طن الأسمنت المقاوم، حيث سجلًا 1150 جنيهًا في الطن الواحد، تلاهما شركة المسلح بنحو 1145 جنيهًا للطن الواحد.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة السهم بنحو 1060 جنيهًا.