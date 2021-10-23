أمين عام «المصريين الأحرار» تعقد اجتماعا مع أمناء المحافظات لمناقشة الرؤية العامة

عقدت الدكتورة هبه تراضي واصل، أمين حزب «المصريين الأحرار»، أول اجتماعا تنظيميًا ، فور إعلان فوزها بالتزكية، مع عدد من أمناء المحافظات وأعضاء الهيئة العليا، بمقر الحزب في العروبة، وذلك للتعارف والاطلاع على آخر مستجدات أعمال الأمانات.

وخلال اللقاء ناقشت الأمين العام للحزب أمناء المحافظات وعددا من رؤساء اللجان المركزية، العقبات والتحديات وأبرز احتياجات المناطق، وآليات العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة ان الحزب سوف يتحرك وفق الاستراتيجية العامة له والمتوافقة مع مسار الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلي أن الخطة العامة للحزب سوف تطرح للمناقشة مع خطة كل محافظة علي حدة للعمل علي توفير كافة الآليات لتحقيقها وإنجازها على أرض الواقع لخدمة الوطن والمواطن.

وأكدت أن العمل سيكون وفق معايير وتقييم لتحديد مواطن الضعف و تداركها ومعالجتها وتحويلها إلى نقاط قوة، بالإضافة للعمل على تنشيط الأمانة المركزية و استحداث وتفعيل لجان بخطة طموحه؛ ولفتت إلى أن اللقاء للتعارف وسيكون هناك المزيد من الاجتماعات والتنسيق من خلال كافة طرق التواصل.



وكان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل أجرى أمس انتخابات داخلية على منصب الأمين العام والمكتب السياسي وفازت الدكتورة هبه تراضي واصل بالمنصب بالتزكية، و6 أعضاء للمكتب السياسي.

يذكر أن أمين عام حزب المصريين الأحرار الدكتورة هبة تراضى واصل، قد وجهت الشكر والتقدير لكافة أعضاء الهيئة العليا للحزب علي ثقتهم فيها، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج لتعاون الجميع من أجل مصلحة الحزب ومصلحة مصر.

وأضافت واصل، أنه سيتم البناء على الماضى، بأخذ الإيجابيات منه وترك السلبيات، مؤكدة أن حزب المصريين الأحرار حزب كبير، يعمل على أرض الواقع، لخدمة جميع المصريين، دون النظر للحصول على المقاعد فى المجالس النيابية.

يأتي ذلك بعدما أعلن المستشار محمد عثمان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لحزب «المصريين الأحرار»، مساء أمس ، فوز الدكتورة هبه تراضى واصل بمنصب الأمين العام بالتزكية لنولها ثقة أعضاء الهيئة العليا بالانتخابات التى اجروها اعضاء الهيئة العليا لانتخاب الأمين العام وستة أعضاء للمكتب السياسى وذلك وفق دعوة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب في اول اجتماع للهيئة العليا.