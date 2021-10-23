السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث المواطنون عن خطوات الاستعلام فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، ويقدم «الدستور» كيفية الاستعلام عن فواتير الكهرباء في كافة الشركات المتعددة في مختلف انحاء المحافظات على مستوي الجمهورية، وهي شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناة لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

ويقوم المواطنون بالدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويختار شركة الكهرباء التابع لها، من أجل معرفة الاستهلاك، والاستعلام عن الفاتورة، ويضم الموقع الإلكتروني عدد من الايقونات، وهي المشروعات، والإحصائيات، والمناقصات، والخدمات، والأخبار، والوظائف، والتدريب، ومعلومات تهمك، وترشيد الطاقة. 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لوزارة الكهرباء من هنا.

- ثم يختار المواطن شركة الكهرباء التابع لها، وهي شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء 

  • شركة القناه لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- ثم يقوم المواطن بكتابة إسم المستجدم، وكلمة المرور، ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول. 

وقدم موقع «الدستور» الإلكتروني خطوات استعلام فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، ويمكن للمواطنين على مستوى الجمهورية الدخول على الموقع الإلكتروني الذي يختص بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، ويختار الشركة التابعة لها شركة الاسكندرية، وتلك الخطوات السابقة تجعل المواطنين الاستعلام عن فواتير الكهرباء على مستوى المحافظات.

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