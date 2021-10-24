الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 24-10-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، حيث بلغ سعر الدولار اليوم 15،70 جنيه، في استمرار لمعدلات الاستقرار الحالية، وكذلك معدلات السحب على العملات ومنها الدولار الأمريكي، لتلبية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المختلفة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

فى ذات السياق السابق، أوضحت بيانات التداول، الأحد، استمرار معدلات العرض والطلب، نتيحة توفير الكميات اللازمة من الدولار لتغطية احتياجات السوق المصرفي والعملاء، بالإضافة إلى استمرار تدفقات العملة الصعبة من العاملين المصريين في الخارج، مما يساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيهًا  للشراء  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى  15.63 جنيهًا للشراء  و15.73 جنيهًا  للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

أيضًا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء، بينما سجل 15،65  للبيع.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء، بينما سجل 15.75 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

و شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى  15.65 جنيهًا للشراء و 15.75 جنيهًا للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف اليورو في البنوك خلال تعاملات اليوم

فى الختام، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كما استقر سعر اليورو في بنك مصر  عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.

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وائل لطفي

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