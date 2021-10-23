«التذوق السينمائي» ضمن فعاليات «أبدا حلمك.. السينما بين يديك» في دمنهور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» بإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما المنفذة بقصر ثقافة دمنهور.

وأقيمت المحاضرة الثامنة بعنوان «مدخل التذوق السينمائي» التي تحدث فيها المخرج عادل عوض عن التذوق السينمائي باعتباره تقييم للعمل الفني خاصة الدرامي منها، ومراجعة كافة عناصره ومفرداته، وعما إذا كان يجمع بين عناصر التشويق والإثارة وجذب انتباه المشاهد وتعاطفه مع العمل الدرامي أم لا، وأكمل حديثه موضحا أن الفيلم الجيد يجب أن يتناول قصة ذات بطل يعاني من مشكلة يصعب التغلب عليها، أو صراع ما سواء كان داخلي أو خارجي حتى يكسب تعاطف الجمهور، مؤكدا أنه من السهل صناعه الفيلم المستقل بأقل الإمكانيات بالاستغناء عن الديكور والإكسسوارات، لكن لا غنى عن الدراما.

واختم اليوم بعرض الفيلم الأمريكي Bridge of" spies" الحاصل على جائزة أوسكار وتدور أحداثه حول محامى مكلف بالدفاع عن متهم بالجاسوسية لكنه يتعاطف معه ويسعى دوما لإثبات برائته، الفيلم درامى ويناقش سياسة الدولة الأمريكية فى الجانب القانونى.

جدير بالذكر أن الفعاليات تستمر يومياً بقصر ثقافة دمنهور وتستمر حتى ٣٠ أكتوبر تحت إشراف فريق عمل «ابدأ حلمك» رشا راشد، هتان عبدالعظيم، حسام المحفوظي، ياسر جمعة.