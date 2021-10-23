السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يطرح برومو «جو البنات» (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان برومو أغنيته الجديدة «جو البنات» التي أعلن عنها مؤخراً وصورها في مدينة دبي، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب رمضان وهو يرفق لينك البرومو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلاً: “كليب #جو_البنات يوم الاثنين ٢٥ أكتوبر الساعة ١١ بتوقيت #دبي ثقة في الله نجاح”.

ويشارك في أغنية “جو البنات” النجمين ريدوان ونعمان بلعياشي، بينما ظهر أصحاب الأغنية داخل أحد السيارات الفارهة التي بداخلها مجموعة من الفتيات.

جديدة جديد تصوير رمضان صور عمان الاثنين

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