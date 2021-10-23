رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2021 وخطوات الالتحاق

تقدم «الدستور» تقرير للاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 2021، ويمكن للطلاب الذين يرغبون في التقدم بطلب إلى المدن الجامعية، والاستعلام عنها، الدخول على الموقع الإلكتروني الذي يختص بإدارة المدن الجامعية، ويضم الموقع الإلكتروني، جميع الجامعات المصرية على مستوي الجمهورية، وهم "جامعة الأقصر، وجامعة أسوان وجامعة أسيوط وجامعة الاسكندرية وجامعة الزقازيق وجامعة السويس وجامعة الفيوم وجامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة المنوفية وجامعة المنيا وجامعة الوادي الجديد وجامعة بنها وجامعة بني سويف وجامعة بورسعيد وجامعة جنوب الوادي "الغردقة" وجامعة جنوب الوادي وجامعة حلوان وجامعة دمنهور وجامعة دمياط وجامعة سوهاج وجامعة طنطا وجامعة عين شمس وجامعة قناة السويس- العريش، وجامعة قناة السويس وجامعة كفر الشيخ وجامعة مدينة السادات وجامعة مطروح.

ويوجد داخل الموقع العديد من الايقونات، منها مواعيد التقديم للمدن الجامعية، وتقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية وتسجيل دخول الطلاب والاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية وإرشادات التقدم والإقرارات.

رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

- يقوم الطلاب بالدخول على الرابط الإلكتروني الذي يختص بإدارة المدن الجامعية من هنا.

- يقوم الطلاب بالضغط على ايقونة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.

- ثم يكتب كل طالب الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

- بعد ذلك الضغط على ايقونة استعلام.

كيفية تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية

يجب على الطلاب الضغط على ايقونة تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية

ثم يقوم الطلاب بكتابة الرقم القومي، وكود الطالب، والاسم، وتاريخ الميلاد، ومحل الميلاد، والنوع، والديانة، ومحل الإقامة، والعنوان بالتفصيل، والبريد الإلكتروني، والتليفون، والموبايل، واسم الاب، والرقم القومي للأب، ووظيفة الأب، وتليفون الأب، واسم ولي الأمر، والرقم القومي لولى الأمر، وصلة ولى الأمر، والكلية والفرقة، وتقدير العام الماضي، ونسبة التقدير، والسكن في الأعوام السابقة، ونوع السكن، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور.