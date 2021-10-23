بروتوكول تعاون لتوصيل المياه لـ61 أسرة ببرج العرب

وقّع المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعهدي خيرت، رئيس نادي روتاري الإسكندرية (صن رايز) ولجنة مياه المنطقة الروتارية ويمثلها عضو اللجنة ورئيس لجنة المشروعات بالنادي منى لطيف، بروتوكول تعاون مشترك، لتوصيل المياه لعدد 61 أسرة بقرى ونجوع برج العرب.

وقال جابر إن الشركة فى إطار المشاركة المجتمعية تحرص على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى توصيل الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجًا، تخفيفًا عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة.

جاء ذلك بمشاركة أندية روتاري "النزهة - فاروس - مارين - نيو ايرا - ويف - اليخت- اجورا - سبورتنج"، ضمن خطة المنطقة الروتارية 2451 مصر، للاهتمام بصحة الإنسان وتوفير مياه نظيفة كأحد أهداف التنمية المستدامة.