تراجع طفيف بسعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021

شهد الريال السعودي، اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021، تراجعا طفيف في بعض البنوك، مع بدء رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء التباعد في عدة مناطق منها مكة المكرمة.

سعر الريال السعودي اليوم

ويرصد "الدستور" سعر صرف الريال السعودي فى البنوك اليوم، ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، انخفض الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع..



سعر الريال السعودي في البنك المركزي

واشتقر سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي في بنك CIB 4.17 للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.



أسعار الريال السعودي اليوم

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد، في بنك مصر، وسجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.



الأسواق

ويعود سوق الأسهم السعودية "تداول"، للتداولات اليوم الأحد، بعد جلسة الخميس، والتى انتهت باللون الأخضر ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع 3 قطاعات كبرى، وسط تحسن السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا بنسبة 0.3% بمكاسب بلغت 35.84 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11.939.58 نقطة.

الاقتصاد الأخضر

وكشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن قيمة الحزمة الأولى من مبادرات السعودية الخضراء.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال.

وأكد أن تلك المبادرات ستسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.